Festa, libertà e condivisione: il grande fiume rosa della SoloWomenRunSedicimila le partecipanti: tra chi è qui per la prima volta e chi invece non ha mai saltato un’edizione, si levano messaggi di amore e solidarietà
Pronti, partenza, via.
Dalla Fiera di Cagliari prende il via il grande fiume rosa della SoloWomenRun 2026: 16mila donne di tutte le età, arrivate da tutta la Sardegna, unite in una camminata solidale nella Giornata internazionale della donna. Una giornata di festa, condivisione e partecipazione.
«Viva le donne»: sono le parole che risuonano più della musica e dei fischietti alla partenza.
Tra chi è qui per la prima volta e chi invece non ha mai saltato un’edizione fin dalla prima, si levano messaggi di amore, libertà e solidarietà per tutte le donne.