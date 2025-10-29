Europei U23, Massidda torna e sbaraglia il campoL’atleta di Ghilarza rientra in pedana dopo oltre un anno e a Durazzo si porta a casa tre titoli nella categoria 65 kg
Sergio Massidda torna in pedana a quasi 15 mesi dalla sfortunata prova olimpica di Parigi e si aggiudica l’oro nella categoria 65 chili agli Under 23 di sollevamento pesi. A Durazzo (Albania) il 23enne di Ghilarza, tesserato per l’Esercito si impone con 299 kg, undici in più dell’azerbaigiano Tehran Mammadov e 21 in più del bulgaro Gabriel Marinov.
Ben guidato dal direttore tecnico azzurro Sebastiano Corbu, Massidda si impone anche nello strappo con 134 chili e nello slancio con 165, per un totale di tre titoli continentali. Un bel modo per rimettersi in gioco, dopo un infortunio che l’aveva tenuto lontano dalla pedana per tanti mesi.
Domani tocca a un altro sardo, Giampiero Ingrande, nei 71 kg Junior.