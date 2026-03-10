Si rompe la condotta idrica di via Sarpi e diversi quartieri di Nuoro rimangono ancora una volta senz’acqua. A comunicarlo è Abbanoa, che ha segnalato un intervento urgente di riparazione sulla rete. Per consentire ai tecnici di operare sulla tubatura, si è resa necessaria la chiusura del serbatoio Murrone a partire dalle 10.30.

L’operazione permette di lavorare con la condotta completamente vuota e dovrebbe concludersi intorno alle 12.30, salvo imprevisti durante i lavori. Durante l’intervento si registrano possibili cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nei quartieri serviti dal serbatoio. Le zone interessate sono La Solitudine, Sa e Sulis, Irrilai, Sa e Manca, Su Campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte e Susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, Piazza Italia e Su Srebadore. Il servizio idrico tornerà progressivamente alla normalità al termine delle operazioni di riparazione e con la riapertura del serbatoio.

