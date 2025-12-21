Tonino Deplano è entrato ufficialmente nel gotha del taekwondo mondiale conquistando il prestigioso titolo di cintura nera nono Dan della Global tradizionale Taekwondo Federation. Un traguardo di assoluto rilievo che lo consacra come quarto italiano al mondo a raggiungere questo livello nell’antica disciplina delle arti marziali orientali.

Il riconoscimento è stato conferito nei giorni scorsi a Muju, in Corea del Sud, considerata il cuore pulsante della tradizione del taekwondo, nel corso di una solenne cerimonia internazionale alla presenza dei rappresentanti di ben 177 nazioni. Figura storica e pioniere del taekwondo in Sardegna, Deplano è da anni un punto di riferimento a livello nazionale, stimato non solo per le competenze tecniche ma anche per il suo impegno nella diffusione dei valori autentici dell’arte marziale: rispetto, disciplina e crescita dell’individuo, con centinaia di giovani appassionati che si sono formati alla sua scuola.

Alla sua affermazione si è unita anche la voce delle istituzioni locali. «Il Comune di Dorgali si congratula con il Grand Master Tonino Deplano – ha dichiarato la sindaca Angela Testone – un riconoscimento che onora non solo il Maestro, ma anche Dorgali, portando il nome della nostra comunità su un palcoscenico internazionale di altissimo livello». Un successo che è motivo di orgoglio per l’intero territorio.

