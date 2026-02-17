L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento maschile a squadre del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Gli azzurri Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno battuto in finale gli Stati Uniti. Dopo un buon inizio degli statunitensi, avanti fino a metà gara, l’Italia ha iniziato a macinare surclassando gli avversari e lasciandoli indietro di 4 secondi e mezzo, un distacco enorme. In semifinale gli azzurri si erano imposti sull’Olanda. Medaglia di bronzo alla Cina, che ha vinto per 9 centesimi la finalina contro i Paesi Bassi.

Continua dunque ad arricchirsi l’opulento medagliere dell’Italia, seconda alle spalle della sola Norvegia sia per numero di ori che per numero di medaglie.

Sono 24 ora le medaglie complessive, stracciato il record di 20 nel Giochi di Lillehammer ‘94. Nel dettaglio 9 ori (anche questo è un record), 4 argenti e 11 bronzi.

Niente da fare invece per la staffetta maschile del biathlon, protagonista di una prova da dimenticare. L’Italia di Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel non va oltre il 14esimo posto a quasi 4 minuti e mezzo dalla Francia campione. Argento alla Norvegia, bronzo alla Svezia.

(Unioneonline/L)

