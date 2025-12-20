Gonnostramatza, al via “Aspettando il Natale”Tre giorni densi di iniziative
Saranno tre giorni densi di iniziative, da domenica 21 a martedì 23 dicembre, a Gonnostramatza. Prosegue, infatti, il cartellone di eventi “Natale Insieme a Gonnostramatza”, stilato dal Comune in collaborazione con le associazioni locali.
Domenica 21, alle 15.15, l’inaugurazione della “Mostra della Gentilezza”, realizzata con le opere dei bambini di Gonnostramatza, negli spazi del museo. Dalle 15.30 alle 18.30, in piazza San Michele, “Il grande villaggio di Babbo Natale”, con allestimenti natalizi, animazione, giochi, foto ricordo, musica e intrattenimento.
Lunedì 22, invece, alle 16, il laboratorio per i bambini (dai 6 ai 10 anni) “Natale sulla Torre”, negli spazi del museo “Turcus e Morus”. Martedì 21, invece, nella Chiesa di San Michele, il “Concerto per Archi al lume di Candela”, con le musiche di Ennio Morricone. A seguire il brindisi natalizio in piazza.