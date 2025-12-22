Nuova veste per la casa di riposo: il Comune ha provveduto con la manutenzione dello stabile installando il cancello automatico, poi rifacendo il pavimento in asfalto del vialetto interno e restaurando le ringhiere del perimetro.

Interventi necessari per assicurare l'ingresso e la percorribilità all’interno della struttura, quindi garantirne la sicurezza.

L’edifizio sanitario da luglio scorso ha una nuova gestione della Coop Iris di Villanovafranca che per 5 anni, rinnovabili di altri due, garantirà l’assistenza per le persone della terza età, con difficoltà motoria e non autosufficienti che hanno bisogno di un’assistenza di qualità in un ambiente sereno, protetto e all'avanguardia.

La Casa di riposo offre un servizio di alloggio e integrato garantendo a 25 pazienti un servizio di assistenza sanitaria continua grazie a una infermiera specializzata e 12 operatori socio-sanitari.

Lo stabile è distribuito su due piani: in quello inferiore vi sono la cucina, la cappella e alcune stanze da letto. Il primo piano raggiungibile tramite ascensore, ospita la sala pranzo, le stanze da letto, l'ufficio e l'infermeria. Il servizio mensa è interno alla struttura ma eroga pasti anche all’esterno per chi ha necessità, con un cuoco a tempo pieno, poi ci sono un coordinatore della struttura e un manutentore. Lo staff comprende le stesse risorse umane che lavoravano già da prima nella Casa di riposo, mantenendo professionalità e posti di lavoro.

