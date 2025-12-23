I Lussurgesi si sono raccolti attorno a un evento ricco di emozione e significato ieri lunedì 22 dicembre: il presepe vivente realizzato dai bambini della Scuola Primaria. Sacra rappresentazione della Natività che ha saputo unire tradizione, creatività e partecipazione: un momento di condivisione autentica.

I piccoli protagonisti, con entusiasmo e spontaneità, hanno dato vita ai personaggi della Natività: Maria e Giuseppe, i pastori, gli angeli e i Re Magi, indossando gli abiti dell’antica Giudea, realizzati con dovizia di particolari dalle famiglie, con l’aiuto degli insegnanti. I piccoli scolari di tutte le classi, guidati dalle insegnanti e sostenuti dalle famiglie, hanno dato vita a una scenografia a cielo aperto, rievocando antichi mestieri e scene di della vita sociale e artigianale. Le classi quinte hanno interpretato i personaggi centrali della Natività, mentre canti, musiche, brani in LIS e la partecipazione della comunità hanno reso l’evento particolarmente emozionante e inclusivo.

Il presepe vivente è stata una rappresentazione scenica e anche un importante percorso educativo. Attraverso la preparazione dell'evento gli scolari hanno potuto conoscere più a fondo il significato del Natale, riscoprendo valori fondamentali come la solidarietà, la pace e il rispetto reciproco. Lavorare insieme ha favorito la collaborazione tra i bambini, rafforzando il senso di gruppo e di appartenenza alla comunità scolastica.

