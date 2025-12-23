la decisione

Narcotraffico in Sardegna, il Riesame annulla le misure per quattro indagati: esce dal carcere il presunto capo

Colpo di scena nell’inchiesta che ha disarticolato due bande che avrebbero “mosso” quintali di droga: per i giudici i fatti contestati sarebbero troppo risalenti nel tempo e non ci sarebbe rischio di reiterazione del reato