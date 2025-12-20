Oristano, una lista dei desideri per i pazienti del centro di riabilitazione "Santa Maria Bambina"I regali già iniziano ad arrivare e, il giorno di Natale, ci sarà l’apertura dei doni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’elenco di ciò che si può regalare è lunghissimo. I prezzi variano, dai 5 ai 50 euro. Si tratta di doni di poco valore, insomma, ma che regaleranno grandi sorrisi a chi soffre anche durante le feste. Babbo Natale arriva anche al Centro di riabilitazione "Santa Maria Bambina" di Oristano. La Fondazione Nostra Signora del Rimedio invita a donare materiale utile per chi non sta bene: oggetti selezionati con cura dai professionisti sanitari della struttura e elencati su Amazon nell'ambito dell'iniziativa "Rallegra il Natale del Centro di Riabilitazione Santa Maria Bambina".
I destinatari sono i pazienti costretti a stare all'interno del centro, a ridosso del Santuario della Madonna del Rimedio, per la riabilitazione in seguito a incidenti stradali, ictus, traumi importanti o altre patologie come l’Alzheimer. Per partecipare alla donazione è semplice: basta accedere alla pagina dedicata su Amazon, scegliere il prodotto, acquistarlo e inviarlo direttamente alla struttura. Nella lista preparata dai professionisti della struttura c'è di tutto e di più: giochi di ogni tipo e per tutte le età, oggetti per il bricolage, tutto ciò che serve per la riabilitazione, libri, colori, penne, vernici, stoffe, pennelli, lavagne, lampade, supporti vari per la riabilitazione e tanto altro ancora.
I regali già iniziano ad arrivare e, il giorno di Natale, ci sarà l’apertura dei doni. Come fanno sapere dalla struttura, ogni prodotto è pensato per favorire l'autonomia, lo sviluppo delle abilità sociali e il potenziamento delle competenze motorie, cognitive e sensoriali. Ogni dono non è solo un oggetto, ma uno strumento che arricchisce la quotidianità delle persone ricoverate nel centro e apre nuove possibilità di partecipazione.
«Qualsiasi oggetto che arriva nella struttura è ben gradi, che sia chiaro - commenta monsignor Gianfranco Murru, che ormai da anni guida la Fondazione Nostra Signora del rimedio - Ringrazio già i donatori. Come spesso dico in varie occasioni, non conta il regalo in sé, il suo valore, ma il pensiero: sapere che qualcuno pensa a chi sta male è davvero bello e importante. Soprattutto in occasione delle feste. Si tratta di oggetti pensati per chi soffre di patologie specifiche e ha bisogno di stimoli. Il Natale, del resto, deve essere per tutti». Una beneficenza che fa bene a chi la riceve e a chi la fa.