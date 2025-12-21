Per conoscere le cariche bisognerà attendere ancora un po', ma intanto, a partire da ieri sera, la Pro Loco di Oristano ha un nuovo Consiglio direttivo per il mandato 2026-2030. Nella sala conferenze dell’Hotel Mistral 2 si è tenuta l’assemblea generale dei soci dell’associazione per eleggere il nuovo direttivo e il collegio dei probiviri. La più votata è stata Ilaria Canu, 39 anni, che ha ricevuto 119 preferenze. Impiegata in uno studio di consulenza fiscale e tributaria, è volontaria della Pro Loco dal 2007 e, negli ultimi anni, dal 2021, ha ricoperto le cariche di vicepresidente e tesoriera. Il secondo più votato è stato Efisio Marras con 81 voti. A seguire, con 77 preferenze, Alessio Sanna. Nel consiglio di amministrazione entra anche Gianni Ledda, attuale presidente della Pro loco, ottenendo 34 preferenze. Nel gruppo entra anche Francesco Marras, con 27 voti.

L’ingresso in sala ieri sera è stato consentito solo ai soci in possesso della lettera di convocazione e in regola con la quota associativa. Nei prossimi giorni, il nuovo direttivo eleggerà il nome del nuovo presidente, come stabilito dallo statuto. Tra i possibili candidati figura Ilaria Canu, anche alla luce dei tantissimi voti ricevuti. "Non mi aspettavo che potesse andare così bene - commenta Ilaria Canu - sono molto felice". Verranno elette anche le altre cariche e cioè il vice presidente, il segretario e il tesoriere. Il presidente uscente, Gianni Ledda, che guida l'associazione dal 2018, resterà in carica fino a quando non saranno espletate tutte le pratiche relative al passaggio di incarico previste dalla norma.

© Riproduzione riservata