Tentato omicidio a Pattada, fermato nella notte il presunto responsabileL’uomo in caserma a Ozieri, i carabinieri alla ricerca dell’arma utilizzata per l’agguato
È stato fermato nella notte l'allevatore accusato di avere sparato domenica sera al 55enne Antonello Regaglia, raggiunto da alcune fucilate al torace mentre stava raggiungendo in auto il suo podere a Pattada, nel Sassarese.
L'uomo si troverebbe al momento in caserma a Ozieri.
I carabinieri della compagnia di Ozieri, impegnati nelle indagini, stanno ora cercando il fucile usato per l'agguato.
Il presunto responsabile avrebbe già avuto in passato dei dissidi con Regaglia e per questo era già stato individuato ieri dai militari che erano sulle sue tracce.
La vittima dell'agguato, sottoposto a intervento chirurgico, è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.
(Unioneonline)