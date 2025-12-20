La comunità seneghese si prepara per celebrare la Natività con il concerto “Notas de Chelu”. Giunto alla settima edizione quest’anno vede trenta orchestrali e ottanta coristi per cantare le arie più famose di Mozart e Beethoven, fino agli inni tradizionali del santo Natale. Domani sera domenica 21 dicembre alle 19.30, nella Parrocchia Maria Immacolata.

Tanti i gruppi pronti a suonare e cantare le leggiadre melodie: l’Orchestra Shardana, il Coro Monteferru di Seneghe, Diatonìa Coro di Oristano, Joyful Soul Ensemble di Sassari e La Corale Vivaldi di Sassari.

Il concerto per vivere il senso più profondo della Natività di Gesù, un affresco di umanità e amore, un messaggio di pace che giunga a tutto il mondo. Concerto che fa parte dei Grandi Eventi Christmas Inside di Chorus Inside International, è ideato e diretto da Nicola Piredda, con la collaborazione di Perda Sonadora, Parrocchia Maria Immacolata e AlterEvents Crew.

© Riproduzione riservata