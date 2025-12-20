A Seneghe il concerto Noats de CheluAppuntamento domenica 21 dicembre alle 19.30, Parrocchia Maria Immacolata
La comunità seneghese si prepara per celebrare la Natività con il concerto “Notas de Chelu”. Giunto alla settima edizione quest’anno vede trenta orchestrali e ottanta coristi per cantare le arie più famose di Mozart e Beethoven, fino agli inni tradizionali del santo Natale. Domani sera domenica 21 dicembre alle 19.30, nella Parrocchia Maria Immacolata.
Tanti i gruppi pronti a suonare e cantare le leggiadre melodie: l’Orchestra Shardana, il Coro Monteferru di Seneghe, Diatonìa Coro di Oristano, Joyful Soul Ensemble di Sassari e La Corale Vivaldi di Sassari.
Il concerto per vivere il senso più profondo della Natività di Gesù, un affresco di umanità e amore, un messaggio di pace che giunga a tutto il mondo. Concerto che fa parte dei Grandi Eventi Christmas Inside di Chorus Inside International, è ideato e diretto da Nicola Piredda, con la collaborazione di Perda Sonadora, Parrocchia Maria Immacolata e AlterEvents Crew.