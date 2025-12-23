La probabilità che all’interno ci fosse del denaro era bassa, visto che l’edificio è chiuso da più di un anno.

I teppisti, però, hanno agito lo stesso. Qualcuno, la notte tra domenica e lunedì, è entrato nell'ittiturismo di Santa Giusta, a ridosso della 131 e dello stagno. Per entrare all'interno dell'immobile hanno spaccato una finestra posteriore. Una volta dentro, i teppisti hanno preso la cassa e l’hanno buttata per terra, probabilmente con l’intento di aprirla e trovare dei soldi. Dentro, però, non c'era nemmeno un euro. Il registratore è stato ridotto in mille pezzi. Sono stati rovistati anche alcuni documenti presenti nei cassetti della sala, forse alla ricerca di soldi. Il Comune di Santa Giusta, proprietario dell’immobile che fino a poco tempo fa era gestito dai pescatori che lavorano nella laguna, ha sporto denuncia contro ignoti. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione locale.

La finestra che è stata distrutta per entrare all'interno del locale (foto Sara Pinna)

"Abbiamo riparato la finestra che è stata danneggiata", spiega il vicesindaco Pierpaolo Erbì, "ma siamo molto preoccupati, anche perché si tratta dell'ennesimo episodio nelle ultime settimane. Sono stati fatti diversi furti nelle case e anche in due supermercati del paese. Cosa sta accadendo? Chiediamo alle forze dell'ordine, che collaborano tanto per tenere il paese in sicurezza, di essere ancora più presenti. Fortunatamente nella strada principale, quindi a poca distanza dall’ittiturismo, sono presenti delle telecamere. Abbiamo anche rafforzato tutte le altre serrature".

