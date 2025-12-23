Un albero di Natale interamente intrecciato e creato dalle mani sapienti di tante donne lussurgesi. La bella pianta decorata, per la strenna natalizia, è stata ideata e realizzata dalle “ragazze dell’uncinetto”, un gruppo speciale di donne che ha voluto fare questo originale regalo alla comunità.

«Con pazienza, sapienza, arte e tanto amore hanno realizzato ogni singolo quadrato, intrecciando mani, storie e tempo, fino a cucirli in un’unica grande opera che oggi possiamo ammirare tutti, illuminata anche nella notte», spiega Mariano Lo Piccolo presidente del Centro commerciale naturale Bantzigallelle che ha contribuito all’opera.

L’albero colorato sprizza vitalità e inneggia alla speranza in un futuro di pace e amore, si erge nei giardinetti pubblici, in pieno centro, la notte è illuminata e il suo bagliore scaccia le tenebre: «Non è solo decorazione, ma racconto di comunità, di unione, di partecipazione, di legami che si stringono e di un significato profondo che va oltre le luci e i colori».

Il Centro commerciale naturale ha collaborato alla sua realizzazione: «Ci auguriamo che iniziative come questa continuino a nascere e a crescere, portando con sé gli stessi valori e lo stesso spirito», spiega Lo Piccolo.

© Riproduzione riservata