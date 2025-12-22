Tentato omicidio nella serata di ieri nelle campagne di Pattada, nella zona vicino all’invaso del Lerno.

Un uomo di 55 anni, Antonello Regaglia, è stato raggiunto da diverse proiettili e trasferito in ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico

Le sue condizioni sono molto gravi.

Indagano i carabinieri della compagnia di Ozieri.

I militari avrebbero già imboccato una precisa pista investigativa che porta ad un uomo, con cui la vittima aveva avuto problematiche abbastanza serie. Fra i due, stando a indiscrezioni, ci sarebbe un pregresso di tensioni e litigi.

– NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata