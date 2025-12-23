Per le feste di Natale e forse anche per quelle di Capodanno, Macomer rimane senza la guardia medica, quindi senza nessuna assistenza sanitaria. Se dovesse succedere qualcosa ai cittadini, questi dovranno rivolgersi direttamente ad un presidio ospedaliero. Secondo quanto si dice, non ci sarebbe la disponibilità di medici. Significa che il servizio di continuità assistenziale rimane chiuso, sia per le feste natalizie , che quelle di fine anno, creando problemi per l'assistenza sanitaria notturna e festiva.

A comunicarlo è la direzione del distretto sociosanitario di Macomer, che ha informato subito l'amministrazione comunale. Fino a stamattina non c'è stata nessuna informazione.

La guardia medica risulta scoperta nelle giornate del 24 dicembre dalle ore 10 fino alle 20 e poi dalle 20 fino alle 9 del giorno successivo. Giovedì, il giorno di Natale, la guardia medica rimane chiusa dalle 9 fino alle 20 e ancora dalle 20 fino alle 9 del giorno successivo. Il 31 dicembre l'ambulatorio della guardia medica resta chiuso dalle 10 fino alle 20 e poi ancora fino alle 9 del giorno successivo. Anche il primo gennaio, niente assistenza medica dalle 9 fino alle 20.

«Si informa - recita una nota del Comune -, qualora ci fossero cambiamenti alla situazione si provvederà a dare tempestiva comunicazione all'utenza».

