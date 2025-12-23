Villa Verde, al via gli appuntamenti con il "Memorial Gianfranco Serra"In programma una serie di iniziative organizzate dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, dal Servizio Civile e dal Comune
Saranno giorni di condivisione e socialità a Villa Verde.
Nel periodo natalizio, infatti, si uniranno cultura, passioni sportive e creatività con il “Memorial Gianfranco Serra”. Serie di iniziative organizzate dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, dal Servizio Civile e dal Comune.
Il via questo pomeriggio, 23 dicembre, alle 18, con la presentazione della “Bibliografia Sportiva” e il “Tour dei Presepi Rionali”, con partenza dalla biblioteca. Lunedì 29 dicembre, alle 15, il via alla “Caccia al Tesoro”, dedicata ai bambini (organizzata dai ragazzi del Servizio Civile), con partenza dal municipio. Martedì 30 dicembre, alle 19, chiusura con l’incontro di calcio a 5, organizzato dagli “Amici di Gianfranco”, al campo intitolato a Gianfranco Serra.