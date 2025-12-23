Quando i volontari hanno distribuito i doni c’è chi si è commosso. Un modo per dire grazie, in silenzio. Si è svolta questa mattina, nei locali del Centro polivalente di via Tharros, la tradizionale distribuzione benefica promossa dal Comune di Cabras. L’iniziativa “Un Natale per tutti” ha raggiunto l’obiettivo di offrire un sostegno alle famiglie in difficoltà, grazie alla partecipazione solidale della comunità e al contributo economico di venti mila euro stanziato dal Comune.

Complessivamente sono stati 126 i nuclei familiari che hanno beneficiato della raccolta, resa possibile anche grazie al coinvolgimento dei supermercati locali, delle scuole dell’Istituto Comprensivo, con la collaborazione delle famiglie degli studenti e del personale scolastico.

“Con Un Natale per tutti rinnoviamo anche quest’anno un gesto di vicinanza alle famiglie e alle persone che vivono un momento di difficoltà – dichiara l’assessora alle Politiche Sociali, Laura Celletti – Un’iniziativa che testimonia l’attenzione dell’amministrazione e il valore di una comunità solidale, capace di fare rete per non lasciare indietro nessuno e offrire un sostegno reale in un periodo particolarmente delicato”.

I pacchi distribuiti contengono generi alimentari e beni di prima necessità, tra cui riso, biscotti, formaggio, ravioli, agnello, prodotti per l’igiene personale e per la casa. Hanno partecipato all’iniziativa la Consulta Giovani di Cabras, le associazioni di volontariato Vincenziane parrocchia S. Cuore, Anteas Cabras, la Caritas Parrocchiale.

“Il Natale è un tempo che richiama al valore della solidarietà e dell’attenzione verso gli altri - commenta il sindaco Andrea Abis - In un periodo ancora segnato da difficoltà sociali ed economiche, la collaborazione tra cittadini, istituzioni e realtà del territorio diventa fondamentale per offrire risposte concrete e rafforzare il senso di comunità".

Tutti i volontari (Foto concessa)

“Da molti anni operiamo nel volontariato sul territorio e oggi assistiamo oltre 40 famiglie tra Cabras e Solanas - dichiara Consolata Chergia, rappresentante dell’associazione di volontariato Vincenziane parrocchia S. Cuore - Iniziative come Un Natale per tutti sono particolarmente sentite, sia da noi volontari sia dalla comunità, perché dietro a situazioni che spesso non si vedono si nascondono difficoltà anche molto gravi. Per questo riteniamo fondamentale continuare a promuovere momenti di solidarietà concreta, che rappresentano un aiuto reale per chi ne ha più bisogno”.

“Come Associazione Anteas – dichiara la presidente Felicity Rowe - siamo sempre pronti a dare una mano, non solo a Natale ma anche nel resto dell’anno. Oggi si tratta di fare un gesto semplice, ma necessario, che nasce dall’attenzione verso le persone che hanno più bisogno. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante esserci e collaborare per il bene della comunità". "Che la nascita di Cristo apra il cuore di tutti per un mondo più giusto e solidale – dichiara Monsignor Giuseppe Sanna.

“Come Consulta Giovani siamo felici di aver partecipato anche quest’anno a questa iniziativa natalizia, che rappresenta un momento importante di attenzione verso le persone più fragili della nostra comunità - dichiara Giorgia Lepori rappresentante della Consulta Giovani di Cabras - I sorrisi e la gratitudine di chi riceve sono i segni più concreti di quanto anche un piccolo contributo possa fare la differenza durante le festività”.

