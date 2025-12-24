A Simala, domenica 28 dicembre ci sarà l’inaugurazione de “Il Veliero”. È il nome del nuovo gioco inclusivo multifunzione che sorgerà negli spazi del parco urbano e verrà presentato dall’amministrazione comunale e dalla Pro loco. Alle 15 il taglio del nastro, con rinfresco, giochi a tema e intrattenimento.

Una serata all’insegna del divertimento, aperto a tutti i bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni di età. Un investimento di circa 160mila euro, cofinanziato dall’assessorato regionale ai Lavori Pubblici, per una struttura con 170 metri quadrati di superficie, con un’altezza di 7,6 metri. All’interno degli interventi anche un percorso completo di Chalistenics e la sostituzione dei corpi illuminanti di tutta l’area, con altri di nuova generazione.

«Arriviamo a concludere la nostra quinta opera pubblica in questi primi 2 anni di amministrazione – commenta il sindaco Gianmarco Atzei – Anche questa frutto di bando sovracomunale. Grazie a questi lavori andiamo a rivoluzionare il parco urbano, inserendo un grande gioco, il terzo che viene installato in Sardegna di queste dimensioni e un percorso completo di Chalistenics. Entrambi sono inclusivi, nel rispetto delle disabilità».

