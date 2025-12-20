Corridoi vuoti e pochi banchi aperti a spezzare un’immobilità quasi irreale. A pochi giorni dal Natale, il mercato di via Cimarosa appare lontano dall’idea di mercato come luogo di incontro e socialità. «Va male, peggio dello scorso anno. Guardate in che condizioni è: è decadente, freddo», si sfoga all’ingresso il panettiere Fabrizio Fais. «Così è difficile resistere».

Oggi gli operatori rimasti sono nove. Nel 2016 erano 22, quando il Comune decise il trasferimento temporaneo per consentire la ristrutturazione del mercato civico di via Mazzini. Una soluzione che doveva durare poco e che invece si è trasformata in una permanenza lunga quasi dieci anni, costata all’ente circa 80 mila euro l’anno di affitto. Nel frattempo la clientela si è ridotta, le attività hanno chiuso una dopo l’altra e anche tra chi resiste cresce il timore di non farcela.

Neppure l’avvicinarsi delle feste riesce a scaldare l’atmosfera. «Forse qualcosa si muoverà negli ultimi giorni, ma gli aumenti frenano gli acquisti», racconta Gianfranco Belvisi da una delle tre pescherie ancora aperte. Il problema però è strutturale: «In dieci anni abbiamo perso tantissimi clienti. Ora che ci trasferiranno rischiamo di perdere anche quei pochi fidelizzati».

A luglio i nove operatori di via Cimarosa avranno un box nel mercato di via Costa, struttura comunale oggi in gran parte semideserta. La scelta punta ad azzerare il costo dell’affitto, ma richiederà lavori di manutenzione e adeguamento: il Comune ha affidato la progettazione all’ingegnere Gian Battista Masala per 40.814 euro, mentre il costo complessivo dell’operazione è stimato in circa 800 mila euro, in parte coperti da un mutuo da 500 mila.

Tra i banchi il giudizio resta amaro. «Ci si poteva pensare prima, invece di sprecare soldi in affitti», osserva Fais. L’assessorato assicura un trasferimento “indolore” e ha prorogato il contratto di via Cimarosa fino a giugno. Sul fronte del mercato storico di via Mazzini, intanto, i tempi restano lunghi: il progetto è entrato nella fase esecutiva ed è inserito nel Piano triennale con priorità massima, ma la strada è ancora in salita.

