Nurachi, la Pro Loco organizza a S'arrepentinaLa poesia cantanta in limba: appuntamento nella Cantina Caddeo
Auguri, vino e castagne. La Pro Loco di Nurachi organizza a S'arrepentina, antichissima forma di poesia cantata sarda. L'evento si terrà sabato 27 dicembre a partire dalle 18:30 presso la Cantina Caddeo. Allieteranno la serata i cantori Ignazio Lasiu, Michele Piga e Giampaolo Nuscis.
Saranno accompagnati dal fisarmonicista Gianni Ore, per una performance che trasporterà i presenti nel cuore della tradizione sarda. Un’occasione diversa per vivere un fine anno all'insegna della cultura e dell'autenticità sarda.
Per i presenti sarà un'occasione per scambiarsi gli auguri di un felice anno nuovo, degustando l'ottimo vino della Cantina Caddeo e assaporando le calde castagne arrosto.
L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Nurachi, l’associazione Arrepentina Mutetus e la Regione Sardegna.