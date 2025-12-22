Il Comune di Zeddiani si allea con l’ambiente. Da oggi è attivo il nuovo eco-compattatore per la raccolta selettiva delle bottiglie in plastica. È stato collocato lungo via IV Novembre, nei pressi della ex scuola media e della palestra comunale. Il dispositivo è operativo in via sperimentale, in attesa della definizione di un apposito regolamento con le premialità per coloro che conferiranno correttamente. L’obiettivo è quello di ridurre drasticamente il volume delle bottiglie, rendendo il riciclo molto più efficiente e riducendo i costi di trasporto. L’acquisto è stato possibile grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del Programma Sperimentale “Mangiaplastica” del Ministero dell’Ambiente. Questa fase sperimentale sarà fondamentale per valutare il funzionamento del servizio e migliorare ulteriormente la gestione della raccolta differenziata nel Comune. "Invitiamo la cittadinanza ad utilizzarlo fin da subito, seguendo con attenzione le istruzioni riportate sul macchinario e nel volantino allegato - fanno sapere dal Comune - Un piccolo gesto quotidiano può fare una grande differenza per l’ambiente”.

