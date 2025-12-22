Chi passa davanti all’ex scuola di via Perra vede ancora un edificio in attesa. E mentre il tempo scorre, il centrosinistra chiede di fare chiarezza sulla Casa della Comunità di Nuraxinieddu, progetto Pnrr da circa 926 mila euro finito al centro di un’interpellanza firmata dal consigliere Umberto Marcoli e sottoscritta da tutto il gruppo di opposizione.

Nel documento indirizzato al sindaco e all’assessore competente si ricorda che l’intervento nasce per “promuovere la rigenerazione urbana e la coesione sociale”, attraverso la riqualificazione dell’ex scuola elementare.

Un’opera che dovrebbe restituire alla frazione di Nuraxinieddu uno spazio di aggregazione e servizi, ma sulla quale oggi si chiedono risposte puntuali.

Il nodo è tutto nei tempi. La scadenza per la conclusione e la rendicontazione degli interventi PNRR è fissata al 30 giugno 2026 e, mette nero su bianco l’opposizione, “il rispetto delle tempistiche previste è condizione essenziale per non perdere i fondi assegnati”. Da qui una serie di interrogativi diretti all’amministrazione: “Qual è lo stato attuale dei lavori?”, se “sono stati rispettati i cronoprogrammi previsti” e se “sono emerse criticità tecniche, amministrative o finanziarie che possano compromettere il rispetto della scadenza del 2026”.

I consiglieri chiedono di sapere anche «quali azioni l’Amministrazione intende intraprendere per garantire la piena realizzazione dell’intervento nei tempi previsti» e se sia prevista «una comunicazione pubblica periodica sullo stato di avanzamento del progetto», per evitare che un’opera attesa resti bloccata tra carte e rinvii.

