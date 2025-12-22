Buone notizie per i cittadini bosani: durante le festività natalizie e di fine anno non saranno applicate restrizioni sull’uso dell’acqua. A comunicarlo è l’amministrazione comunale, che conferma la decisione presa dal Comitato istituzionale regionale e dall’Agenzia del Distretto idrografico della Sardegna.

La sospensione delle limitazioni è resa possibile grazie alle precipitazioni delle ultime settimane, che hanno favorito un recupero dei livelli negli invasi del Nord-Ovest da cui dipende anche l’approvvigionamento idrico della città. Un miglioramento definito “leggero ma significativo”, che consente una tregua in un contesto che resta comunque di emergenza.

Le restrizioni sono state sospese da ieri 22 dicembre sino al 2 gennaio 2026, garantendo così continuità del servizio in un periodo particolarmente delicato per residenti e visitatori. Bosa, servita dall’acquedotto del Temo, potrà dunque contare su un’erogazione regolare, anche se le autorità mantengono una linea di prudenza: il monitoraggio proseguirà quotidianamente per valutare se la sospensione potrà essere estesa oltre la data prevista. Una situazione che ha messo in evidenza la fragilità del sistema idrico locale e la necessità di interventi strutturali.

Dal Comune resta valido l’invito comunque alla responsabilità e al consumo consapevole, ricordando agli utenti di fare riferimento al numero verde Abbanoa 800.022.040, attivo 24 ore su 24, e ai canali ufficiali – sito web e social – dove saranno pubblicati aggiornamenti, eventuali modifiche e comunicazioni urgenti.

© Riproduzione riservata