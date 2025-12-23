La Corte costituzionale boccia il commissariamento delle Asl sarde: terremoto nella sanitàLa Consulta giudica illegittima la legge della “miniriforma” che aveva mandato a casa i manager
La Corte costituzionale ha bocciato il commissariamento delle aziende sanitarie della Sardegna.
La Consulta, con sentenza depositata oggi, ha ritenuto illegittimo l’articolo 14 comma 1 della legge regionale numero 8/2025 approvata a settembre – che aveva mandato a casa i manager - poiché non modifica l’assetto generale del sistema sanitario regionale, quindi non rispetta i presupposti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per l’istituto dello strumento del commissariamento. Per giustificarlo sarebbe stata necessaria una riforma.
In particolare la Corte Costituzionale ha affermato che la legge regionale ha lasciato intatto il sistema di assetto organizzativo istituzionale della Sanità isolana.
Il rischio, adesso, è che possano emergere problemi sulla permanenza in carica degli attuali commissari e anche l’impossibilità, per la Regione, di nominare i nuovi direttori generali come annunciato dal presidente Alessandra Todde.
Sotto il profilo risarcitorio i direttori generali dichiarati decaduti a settembre potrebbero avanzare nei confronti della Regione delle richieste di danni.
La Corte ha bocciato anche l’articolo 6 della legge, che stabiliva i criteri per la creazione degli elenchi degli aspiranti direttori sanitari e amministrativi delle Asl e permetteva la loro sostituzione: tutto illegittimo.