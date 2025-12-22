Tragedia in serata nella borgata di Tuerra, nel territorio di Muravera.

Un pensionato di 71 anni è morto schiacciato dal proprio autocarro, un Nissan Atleon che si è messo in movimento travolgendolo.

L’uomo si chiamava Pietro Usai, era originario di Muravera e risiedeva nella borgata Tuerra, nel territorio comunale.

Secondo gli accertamenti effettuati dai carabinieri, coordinati dal capitano Pasquale Striano, il pensionato era appena rientrato a casa: sceso dal veicolo per aprire il cancello, avrebbe dimenticato di azionare il freno a mano del mezzo, che lo ha travolto finendo la sua corsa sulla parete del garage. È morto sul colpo, a lanciare l’allarme è stata la moglie.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenute l’ambulanza della Mike 60 e l’unità medicalizzata del 118 del distretto sanitario del Sarrabus. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Dei rilievi si sono occupati i carabinieri di Sa Vito. Il magistrato di turno ha disposto la rimozione della salma, consegnata alla famiglia per le esequie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di San Vito per la rimozione dell’autocarro.

© Riproduzione riservata