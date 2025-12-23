Scattano in città le ordinanze per la disciplina temporanea della circolazione stradale in vista del Capodanno. Dal 26 dicembre è infatti sospesa la circolazione e vietata la sosta con rimozione forzata nel tratto iniziale di viale della Repubblica, adiacente a Piazza Dante, per consentire i lavori di montaggio delle attrezzature necessarie allo svolgimento della manifestazione “Voglio tornare negli anni ’90 Live Show”, in programma il 31 dicembre tra Piazza Dante e via Parpaglia.

Il provvedimento, firmato dall’area Urbanistica e Polizia Locale, resterà in vigore fino al 3 gennaio 2026, o comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio del palco. L’obiettivo è garantire sicurezza durante le fasi di allestimento e successivamente durante la manifestazione, che richiamerà migliaia di persone. Il personale dell’Ufficio Lavori Pubblici provvederà alla segnaletica temporanea, mentre le Forze di Polizia Stradale saranno incaricate di vigilare sul rispetto delle limitazioni.

Sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso e quelli delle forze dell’ordine impegnati in servizi di emergenza.Le ordinanze non hanno carattere definitivo e potranno essere modificate o revocate in caso di disagi alla circolazione o situazioni di rischio.

