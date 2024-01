Sono numerose le iniziative d in occasione del Giorno della Memoria programmate dall’assessorato comunale alla Cultura e Pubblica Istruzione di Bosa.

Sabato 27 gennaio alle 18 presso la Chiesa del Carmelo sarà messa in scena l’animazione teatrale a cura del laboratorio Actores Alidos con Marta Proietti. Ci sarà il coinvolgimento attivo del pubblico invitato a condividere letture di pensieri e poesie.

Domenica 28 gennaio ore 18 al museo delle Conce e lunedì 29 gennaio alle ore 11 presso l’aula magna dell’ Istituto Pischedda. Qui in collaborazione con la cooperativa Tacs, ci saranno letture sceniche dal titolo “Voci dalla Shoah” con Mariano Cirina.

«In questo giorno di riflessione – evidenzia - l’assessora Paola Pintus - invitiamo la comunità a partecipare a eventi, incontri educativi e attività che promuovano la consapevolezza sulla Shoah. Solo attraverso la conoscenza e il dialogo possiamo contribuire a costruire un mondo più giusto e rispettoso dei diritti di ogni individuo. Ricordare la Shoah è un dovere, ma anche un impegno per il futuro, facciamo in modo che la Giornata della Memoria ci spinga a lavorare insieme per un mondo in cui la barbarie del passato non abbia mai più spazio. È nostro dovere -conclude Pintus - assicurarci che il passato sia un monito costante».

