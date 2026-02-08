Rapina nella notte in Piazza Yenne a Cagliari.

Un malvivente si è avvicinato a un ragazzo che camminava per strada: prima lo ha messo ko spruzzandogli dello spray al peperoncino negli occhi, poi gli ha portato via il portafogli facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto la Polizia che sta cercando di risalire al responsabile anche con l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza della zona.

