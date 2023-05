Dopo i brindisi, gli abbracci e le emozioni a Cabras ora sono chiari anche i numeri. Grazie a 2.836 voti Andrea Abis indosserà la fascia tricolore per altri cinque anni.

Il primo cittadino uscente, che questa volta ha tentato la scalata da solo, senza nessun partito politico alle spalle, ha vinto il duello contro il candidato Gianni Meli, che si è fermato a 2.104 preferenze. Lui invece aveva dietro tutto il centro destra unito. Abis ha vinto con una percentuale del 57,4 per cento. Hanno votato in tutto 5.063 cittadini, il 63,49% degli elettori.

Andrea Abis prima di festeggiare nella sua sede di via Martiri ha voluto aspettare tutti i candidati: «Grazie, grazie davvero - ha detto rivolgendosi ai cittadini presenti - È un grande risultato. Questa volta eravamo soli e abbiamo vinto con una percentuale maggiore rispetto a 5 anni fa. I cittadini hanno scelto il civismo, i contenuti, ciò che è stato fatto e ciò che si farà. Sono orgoglioso del mio paese».

Gianni Meli subito dopo lo spoglio ha raggiunto invece la sua sede nel centro storico del paese. Assieme a tutto il suo gruppo. Lui è diplomatico: «I cittadini hanno deciso di dare il consenso ad Andrea Abis e va bene così. Ho già chiamato il sindaco per fargli gli auguri. È chiaro che mi aspettavo un risultato molto diverso. Però accetto la decisione delle urne. Per ora rimango in opposizione con chi è stato eletto».

Oggi alle 16,30, nelle scuole di via Cesare Battisti ci sarà la convalida dei consiglieri eletti. Sono Andrea Abis, Carlo Trincas, Alessandra Pinna, Carlo Carta, Laura Celletti, Ferdinando Sechi, Marco Mascia, Federica Pinna, Enrica Canu, Enrico Giordano, Paola Deiala e Marina Pau. Occuperanno i banchi dell'opposizione invece Gianni Meli, Antonello Manca, Federica Pinna, Efisio Trincas e Fenisia Erdas.

