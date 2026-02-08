Cagliari, donna travolta da un’auto: è gravissimaSi tratta di un’anziana di circa 80 anni, trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu. L’investimento in via Scano, angolo via Cugia
Gravissimo incidente a Cagliari: una donna è stata travolta da un’automobile in via Scano, all’angolo con via Cugia, ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu, dove è stata ricoverata in codice rosso.
Da quanto si apprende avrebbe riportato lesioni al bacino e agli arti inferiori. L’impatto è stato molto violento, al punto che la vettura è rimasta deformata.
Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti il personale sanitario per soccorrere la donna – un’anziana di circa 80 anni – e le forze dell’ordine per eseguire i rilievi di legge.