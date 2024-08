In Comune arriverà avrà presto un addetto stampa per curare la comunicazione e l’immagine dell’ente. La Giunta guidata dal sindaco Alfonso Marras, ha infatti approvato una delibera per la costituzione del nuovo servizio con modifica del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici.

«La partecipazione attiva della collettività alla vita amministrativa- si legge nella nell'atto dell'esecutivo- presuppone una corretta comunicazione verso l'esterno allo scopo di agevolare il rapporto tra Comune e cittadini. Questo considerato che la legge disciplina l'attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni prevedendo che si concretizzino anche con la costituzione dell'ufficio stampa».

In virtù di ciò la Giunta ha incaricato il responsabile dell' area affari generali e istituzionali per i conseguenti atti gestionali. Tenuto conto che nella pianta organica non esiste una figura con i requisiti necessari, sarà attivata una procedura per l’assunzione di una figura esterna.

