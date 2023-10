Per la conclusione dei lavori al campo Italia sarà la volta buona? Il sindaco Piero Casula non si sbilancia sui tempi ma evidenzia fatti nuovi che, a suo dire, inducono all’ottimismo. «La Giunta – sottolinea- ha approvato un progetto di completamento per ulteriori 74 mila euro. Opere necessarie per il collaudo della Lega nazionale Dilettanti, per il quale sono già avviate le procedure e impegnate 20 mila euro». «Ora - assicura Casula- l'impresa riprenderà dunque i lavori che riguardano la posa di canaletta e pozzetti sui due lati corti del terreno di gioco, la pista di accesso al campo per i mezzi di soccorso e alcuni interventi negli spogliatoi.

«Fatti questi lavori –spiega il sindaco - la LND procederà con il sopralluogo e il collaudo del fondo. Subito dopo potrà essere posato il nuovo manto erboso. Sui tempi attendiamo la fine dei lavori, che ormai sono prossimi alla conclusione». Se cosi fosse finirebbe l’odissea del Bosa che milita in Eccellenza e che gioca a Bonorva, mentre la Calmedia partecipante al torneo di Seconda è ospite a Cuglieri.

I lavori, con un costo iniziale di un milione e 450 mila euro, hanno interessato campo da gioco, spogliatoi, recinzioni e tribune con i servizi igienici, impianti e illuminazione. In corso d’opera è stato necessaria una variante al progetto per 200 mila euro per interventi sul colle dei Cappuccini.

© Riproduzione riservata