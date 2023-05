Sapeva che il suo compito era arduo, ma forse neppure lei immaginava di ottenere zero voti.

Valentina Antonella Carta, 40 anni, di Silì, candidata sindaca della lista “Tradizione e Identità" a Villanova Truschedu, cerca di spiegare in maniera disponibile e cortese lo zero riportato nella casella delle preferenze a lei e al suo raggruppamento.

«È stato frustrante scoprire, durante lo spoglio, che nessuno ci ha dato fiducia. Era prevedibile visto che erano presenti 3 liste e naturalmente rientrava nei nostri piani. Non siamo originari del paese e questo ovviamente ha influito tanto, anche se alcuni candidati erano di paesi limitrofi. Ma ciò non toglie – sottolinea - che la nostra partecipazione a questa tornata elettorale da “forestieri”, dimostri quanto sia democratico il nostro sistema dando la possibilità a chiunque di poter competere per una carica anche in territori in cui non si è residenti».

