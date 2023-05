A Cabras la festa è già iniziata. Andrea Abis, ingegnere e funzionario della Regione, è stato confermato sindaco per la seconda volta.

Ancora lo spoglio non è terminato ma i numeri sono ormai dalla parte di chi governerà per altri cinque anni. Nella sede di Andrea Abis, in via Martiri, dove per tutto il mese di maggio sono andati tanti incontri con i cittadini su varie tematiche, si respira già aria di gioia e si avvertono le prime emozioni.

Iniziano ad arrivare sia i cittadini che hanno sostenuto Abis e che si vogliono complimentare con lui ma anche diversi candidati che hanno sostenuto Abis in questa seconda avventura. Non riesce a indossare la fascia tricolore nemmeno questa volta invece il candidato Gianni Meli, 53 anni, imprenditore agricolo. Meli era sostenuto da tutto il centro destra unito.

Il paese ha scelto quindi la continuità. Ha premiato il lavoro svolto dalla Giunta dal 2018 al 2023. Il più votato della lista di Abis è Carlo Trincas, che per 5 anni ha guidato l’assessorato alla Cultura e allo Sport. Dopo di lui Alessandra Pinna, dal 2018 al 2023 vice sindaca. Abis domani potrà occupare nuovamente il suo ufficio di piazza Eleonora d’Arborea.

