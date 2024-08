Nuove proteste e malumori nel Barigadu dove i rubinetti sono rimasti nuovamente a secco.

Ad appena 24 ore di distanza dalla riparazione sulla condotta in territorio di Tiana che serve 17 Comuni, tra cui tutto il Barigadu, ieri si è registrata una nuova rottura: è stata riparata e piano piano Abbanoa ha ripreso a dare acqua ai serbatoi dei singoli Comuni per poi procedere, una volta pieni, con l’immissione di acqua nelle reti. Previsto in queste prime ore della notte l'arrivo delle autobotti in alcuni paesi del Barigadu.

E intanto tra i cittadini dilaga il malcontento e lo sfogo con gli amministratori. Lo sa bene il primo cittadino di Busachi Giovani Orrù che da venerdì scorso non fa che ricevere lamentele e proteste «Da noi praticamente l’acqua non è mai ritornata, sta riprendendo adesso», diceva poco prima delle 19, «Quanto sta accadendo è davvero vergognoso, non si può stare così. Subito dopo Ferragosto chiederemo di fare una nuova teleconferenza. Occorrono interventi strutturali per risolvere questa situazione in un territorio che ha dato tanto».

