Si stanno avviando a conclusione i lavori nelle scuole di Bosa realizzati attraverso i fondi Iscol@ e quelli del Pnnr. Per la la Scuola Media n.1 con l’approvazione di una perizia di variante, il cantiere sta per essere completato con i previsti interventi sul tetto e sui rimanenti prospetti. Per queste opere erano disponibili fondi Iscol@ per 294 mila euro.

«Nella scuola materna Rodari», evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda, «sono invece terminate le ristrutturazioni interne e si sta procedendo con gli interventi esterni di facciate, coperture e spazi. In questo caso i fondi del Pnnr a disposizione erano di 400 mila euro».

Lo stesso assessore annuncia intanto che l’ufficio tecnico sta procedendo con altri appalti: «Gli interventi», spiega Leddam «riguardano due interventi di bitumatura della strada di “Badde Orca” per 200 mila euro e nel centro urbano per 300 mila euro».

Interessati ad interventi – anche le difese spondali del Temo. Oltre 400 mila euro saranno impiegati per la sistemazione del tratto a monte di quello realizzato qualche anno fa di fronte ai Canottieri.

