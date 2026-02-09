Calasetta, sindaco colpito con un forcone da un operaio LavorasIl primo cittadino ha riportato alcune fratture: sull'episodio indagano i carabinieri
Al culmine di una discussione con un operaio dei cantieri Lavoras, il sindaco di Calasetta, Antonello Puggioni, venerdì scorso, sarebbe stato colpito con un forcone dall’uomo che adesso risulta sospeso dal lavoro.
La vicenda è stata resa nota solamente oggi dal gruppo di maggioranza "Rinascita Calasettana" che, assieme a Puggioni, amministra il centro turistico isolano. L’episodio è ora a centro di un indagine dei carabinieri, scaturita a seguito della denuncia presentata dal primo cittadino.
Stando a quanto emerso, il peggio sarebbe stato evitato dalle persone presenti al momento dell’increscioso episodio.
Antonello Puggioni, ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso che hanno riscontrato alcune fratture.