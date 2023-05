Per soli quattro voti (41-37), la sindaca uscente Greta Pes che guidava la lista “Uniti per Soddì”, non è riuscita ad essere riconfermata alla guida del piccolo centro del Guilcier. È stata sconfitta dal già sindaco Francesco Mascia a capo della lista “Rinnovamento e tradizione per Soddì”.

Una sfida combattuta e incerta sino all’ultimo che ha visto premiato il raggruppamento che si presentava come alternativa democratica al sindaco uscente.

Del nuovo consiglio comunale faranno parte sette componenti della maggioranza e tre dell’opposizione. Per i vincitori oltre al sindaco sono stati eletti Giovanni Marceddu, il più votato con 10 voti, Mattia Flore, Valerio Cuscusa, Maria Francesca Porta, Lucia Frau, Emanuela Flore, Gianfranco Battelli. Del gruppo di minoranza insieme a Greta Pes, ne faranno parte Luca Piras e Marco Murgia.

