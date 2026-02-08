Serramanna in lutto per la morte di Michele Melis, ex consigliere comunale e candidato sindaco nel 2017: ingegnere, 61 anni, è deceduto dopo essersi sottoposto a una Tac – ma la tempistica è da chiarire – all’ospedale Oncologico di Cagliari. Da alcuni giorni si era sottoposto a una terapia antiallergica in vista dell’esame, in virtù di alcune sue intolleranze. Ma qualcosa non è andata come doveva: il cuore di Melis ha smesso di battere nel tardo pomeriggio di venerdì.

La famiglia è sotto choc: non è escluso che possano essere chiesti accertamenti alle autorità competenti.

«A nome mio personale, in qualità di sindaco di Serramanna, dell’amministrazione comunale e di tutti i dipendenti dell’Ente, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Melis», scrive il sindaco di Serramanna, Gabriele Littera, «Michele ha rappresentato per anni un punto di riferimento nella vita pubblica del nostro paese: consigliere comunale nella scorsa legislatura e candidato sindaco nel 2017 con la lista Progetto Serramanna, ha vissuto l’impegno politico e amministrativo con passione autentica, senso di responsabilità e attenzione costante verso la comunità di Serramanna. In anni complessi, segnati da un contesto generale difficile», prosegue il primo cittadino, «Michele non ha mai fatto mancare la propria presenza, la propria voce e la propria determinazione. Lo ha fatto con una forza ancora più significativa, se si considera la condizione di salute personale che ha affrontato con dignità e riservatezza, senza sottrarsi al dovere – e al desiderio – di contribuire al bene comune. Alla moglie Mariuccia, alla figlia Margherita, e a tutti i familiari rivolgo le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità serramannese in questo momento di grande dolore».

«Ho sentito Michele quella mattina», sottolinea il consigliere comunale Carlo Pahler, grande amico di Melis, «mi ha detto che si stava preparando da alcuni giorni per l’esame al quale si sarebbe sottoposto».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata