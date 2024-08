Non solo tuffi e tintarella. All’isola di Mal di Ventre a beve ci saranno le pulizie di fine stagione. Con "Puliamo l’Isola" del prossimo 8 settembre tornano le giornate ecologiche del Sinis 2024 organizzate dal Comune di Cabras e dall’Area marina protetta del Sinis. Si tratta dell’appuntamento più atteso fra quelli previsti in calendario, durante il quale i partecipanti avranno la possibilità di trascorrere una domenica all’insegna della tutela ambientale e del volontariato, fondamentale per ripristinare lo stato dei luoghi a fine stagione e garantire che la costa dell’Isola di Mal di Ventre mantenga il suo splendore. Le giornate ecologiche sono iniziate lo scorso 23 marzo e hanno previsto per la prima volta una tappa nella piazza Stagno, spesso meta dei maleducati che con noncuranza lasciano sul posto rifiuti di ogni genere.

Metalli, polistirolo, vecchi indumenti, copertoni e tanta plastica avevano riempito le buste dei partecipanti. Nel mese di aprile i volontari avevano invece ripulito con cura le spiagge di Maimoni e di S’Archeddu ‘e sa canna e ad aprile quelle di Corrighias e di Is Arutas, raccogliendo un totale di circa 800 chili di spazzatura, senza considerare gli ingombranti recuperati e portati anch’essi al centro di smaltimento. «Si tratta di un’operazione di civiltà in netto contrasto con l’opera inqualificabile di chi si ostina a maltrattare l’ambiente. Occorre che tutti ci impegniamo non solamente a mantenere pulito il luogo in cui viviamo, ma anche quello in cui ci rechiamo come visitatori - afferma l’Assessore all’Ambiente Carlo Carta - Nella nostra cittadina da anni è attivo un servizio di raccolta porta a porta che funziona egregiamente, il quale nel periodo estivo è rafforzato con i numerosi passaggi sulla costa, per far fronte all’importante mole di rifiuti che viene lasciata nei punti di raccolta presenti nel litorale. Attualmente – aggiunge l’Assessore - sono allo studio nuovi sistemi per un ulteriore perfezionamento del servizio in vista del nuovo appalto, che tengono conto dell'evolversi dei tempi e del cambiamento delle abitudini dei cittadini. Dobbiamo però sempre partire dai più giovani nell’opera di sensibilizzazione al buon vivere civile, pertanto – conclude Carta - invitiamo a partecipare a questa giornata soprattutto le famiglie con i bambini».

\Per partecipare alla giornata di pulizia dell’Isola di Mal di Ventre occorre iscriversi e compilare il form cliccando sul link https://forms.gle/bnuB3cVrYRW7DtXN7. La piattaforma di iscrizione sarà attiva a partire dalle 15 di oggi, mercoledì 28 agosto, e ci si potrà iscrivere entro il 5 settembre alle ore 14. Tutti gli iscritti verranno poi contattati dall’organizzazione e riceveranno le informazioni sulle modalità di trasporto con le barche all’Isola. La partecipazione è gratuita e sono disponibili 120 posti.

