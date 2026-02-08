Nuova allerta meteo sulla Sardegna: temporali e mari molto mossiAvviso della Protezione civile regionale per rischio idraulico e idrogeologico in quattro zone dell’Isola
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ancora allerta meteo in Sardegna.
La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di rischio idraulico e idrogeologico, valido fino a lunedì pomeriggio.
Giallo il colore dell’allerta (citicità ordinaria) riguardante le aree di Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.
Per la giornata di lunedì le previsioni Arpas per l’Isola annunciano «cielo nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale» e «mari molto mossi o localmente agitati sul settore occidentale, mossi o molto mossi altrove».
(Unioneonline)