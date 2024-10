Fine settimana intenso a Fordongianus per le famiglie di bambini con diabete. Sono state infatti protagoniste di un evento di formazione importante organizzato dall’Aniad. Un momento di riflessione che si inserisce in un contesto che vede negli ultimi anni un aumento dell’incidenza del diabete accompagnato da una riduzione dell’età d’insorgenza con sempre più frequente diagnosi in età inferiore ai 7 anni.

«Il doversi confrontare con questa situazione “nuova” impone un’attenta riflessione sul percorso educativo da adottare e una diversa impostazione dall’istruzione alla gestione della malattia in funzione dell’obiettivo dell’autocontrollo e del vivere con il proprio diabete», spiegano gli organizzatori del campo scuola proposto in questo fine settimana. «L‘istruzione per mezzo dei campi scuola è diventata una tappa obbligatoria per le famiglie col diabete per acquisire tutto ciò che l’ospedale, per molteplici motivi, non può garantire. Gli obiettivi che ci poniamo sono quelli di aiutare i bambini a superare le proprie paure e a renderli più autonomi nella gestione della malattia, e di aiutare i genitori a contenere ansia e insicurezza e accettare il diabete».

Quella del campo scuola è un’esperienza che permette ai bambini di acquisire serenità nelle tecniche di autocontrollo. Coinvolte nella due giorni tante figure professionali: diabetologo, psicologo, dietista, infermieri, professionisti nel settore dell’animazione, insegnanti di sostegno.

