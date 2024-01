Per ora nessuna birra. Ma neanche acqua e gelati per i più piccoli. Nel parco comunale di Zeddiani il punto ristoro non è più in funzione. Questo perché chi aveva in gestione l’area , la Glozo S.r.l., unico soggetto partecipante alla seconda procedura d’appalto, ha deciso di non far più proseguire il contratto che era stato stipulato due anni fa con il Comune.

«Dopo la presa d’atto della rinuncia da parte del soggetto gestore - spiega il primo cittadino di Zeddiani Claudio Pinna - il parco è rientrato ufficialmente sotto la gestione del Comune. Per motivi aziendali l’ormai ex gestore ha deciso di non continuare. Per ovvie ragioni il servizio bar quindi resterà chiuso in attesa di future decisioni sulle procedure da adottare».

Sempre il sindaco però ci tiene a precisare che l’area verde è comunque fruibile. «Il parco è aperto, chiunque può trascorrere il tempo che vuole nell'area verde». Cambia invece il discorso per quanto riguarda la gestione del campo da calcio: «Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha deliberato la concessione provvisoria del campo da calcio a 5, degli spogliatoi e ma anche della veranda coperta adiacente al chiosco-bar in favore dell’associazione sportiva Cellevane Futsal di Zeddiani - va avanti ancora Pinna - al fine di consentire alla squadra la prosecuzione degli allenamenti e delle partite nell’ambito del campionato provinciale. Per quanto riguarda la pulizia, il personale comunale e i collaboratori sono già attivi per garantire la pulizia ed il mantenimento in buono stato dell’intera area».

