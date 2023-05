Nemmeno il tempo di consegnarla agli uffici comunali che la fascia tricolore ritorna nelle mani del sindaco.

Questo pomeriggio, nella scuola di via Cesare Battisti, si è tenuta la cerimonia di proclamazione dei candidati che entrano a far parte del Consiglio comunale di Cabras, tra gli applausi dei cittadini presenti e i ringraziamenti di rito da parte del primo cittadino. Occuperanno i banchi della maggioranza i consiglieri Carlo Trincas, Alessandra Pinna, Carlo Carta, Laura Celletti, Ferdinando Sechi, Marco Mascia, Federica Pinna, Enrica Canu, Enrico Giordano, Paola Deiala e Marina Pau.

Abis ha ringraziato tutta la sua squadra per l’importante risultato ottenuto ma anche tutti i dipendenti dell’ufficio elettorale per il lavoro svolto in questi giorni. Ma anche le forze dell'ordine che da sabato scorso hanno sorvegliato tutta la documentazione presente nelle scuole. Non ha dimenticato nemmeno gli scrutatori e i presidenti di seggio.

Per il sindaco Andrea Abis ora però arriva la decisione più difficile: la scelta degli assessori. Un compito arduo, anche perché questa volta hanno preso moltissime preferenze in tanti.

Abis promette di formare la Giunta entro una settimana, massimo dieci giorni: «C’è tanto da fare - commenta - Ecco perché non perderò tempo. Bisogna avviare tanti cantieri grazie ai fondi del Pnnr». Sui nomi dei futuri assessori Abis non si sbilancia più di tanto ma svela che non guarderà solo le competenze e l’esperienza maturata negli ultimi 5 anni ma anche i voti ricevuti: «I candidati vanno premiati anche per questo. Per ottenere tante preferenze si sono impegnati tanto. E poi è giusto anche nei confronti degli elettori».

Tutti comunque lavoreranno: «Anche i consiglieri avranno delle deleghe specifiche - conclude Abis - è giusta la responsabilizzazione collettiva». Assenti alla cerimonia di proclamazione i consiglieri che occuperanno i banchi della minoranza.

