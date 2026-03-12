Sarà un’altra rivoluzione in via Roma a Cagliari. Da lunedì , infatti, verrà chiusa la corsia centrale per i lavori della metro (la tratta piazza Repubblica- piazza Matteotti). È proprio in piazza Matteotti, dove l’Arst sta realizzando il capolinea, che riemerge la città del passato.

Trovati i resti di una cinta muraria. In corso le verifiche della Soprintendenza che nei prossimi giorni effettuerà le indagini del caso.

Nessun allarme per il cantiere: oggi i lavori sono stati sospesi ma già da lunedì riprenderanno secondo cronoprogramma.

