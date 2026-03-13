A 405 anni dalla fondazione, l’Università di Cagliari inaugura il nuovo anno accademico. Oggi al Teatro Carmen Melis la cerimonia che celebra oltre quattro secoli di formazione e guarda alle nuove sfide dell’alta istruzione.

Ad aprire l’evento l’intervento del Magnifico Rettore Francesco Mola, che ha posto l’accento sull’alta formazione e sulla nuova offerta didattica dell’ateneo, arricchita da 7 nuovi corsi di laurea, in prevalenza magistrali.

«Una regione cresce se con lei cresce tutta la filiera della formazione, sino all’alta formazione», ha sottolineato il rettore, ribadendo l’obiettivo di offrire ai giovani percorsi di studio qualificati che possano favorire la scelta di restare e costruire il proprio futuro nell’Isola.

Intervista al rettore Mola

La prolusione è stata affidata all’astrofisica Marica Branchesi, docente al Gran Sasso Science Institute e membro del comitato tecnico scientifico per la candidatura italiana dell’Einstein Telescope.

La studiosa terrà una lecture dal titolo “La Sardegna al centro dell’esplorazione dell’Universo: l’Einstein Telescope tra scienza, territorio e nuove frontiere”.

