Veicoli rubati per oltre 50mila euro, un autolavaggio abusivo e diverse aree comuni delimitate e sbarrate senza alcuna autorizzazione.

I carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo questa mattina, assieme ai Vigili del fuoco, alla Polizia locale e a personale dei Nuclei Cinofili, dell’Ispettorato del Lavoro, del Nas e del Noe, hanno messo fine a una situazione di illegalità negli spazi comuni di un complesso residenziale del capoluogo sardo e denunciato un 54enne.

Durante i controlli sono state trovate tre moto, un’auto e diverse parti meccaniche smontate, per un valore commerciale di oltre 50mila euro. Tutto risultato provento di furti, tutto sequestrato e pronto ad essere restituito ai legittimi proprietari.

Non finisce qui: i carabinieri hanno riscontrato anche la presenza di un’attività di autolavaggio allestita senza alcuna autorizzazione ambientale e amministrativa, su cui sono in corso ulteriori accertamenti. Con l’aiuto dei Vigili del fuoco, inoltre, sono stati ripristinati gli spazi comuni del complesso residenziale, liberando e rendendo nuovamente accessibili alcune aree che erano state delimitate e sbarrate con cancellate e opere in muratura, senza alcuna autorizzazione.

Un 54enne, ritenuto gestore dell’area adibita a parcheggio e deposito di materiali abusiva, è stato deferito a piede libero. Sono in corso accertamenti su altre persone coinvolte.

