Oggi alle 16.00, nella sala conferenze dell’Archivio di Stato di Cagliari è in programma l’incontro "Donne e Nazione: rileggere il Risorgimento alla luce dell’8 marzo e del 17 marzo”.

L’iniziativa è l’occasione per riflettere sull’importanza del ruolo delle donne e sulla loro presenza attiva all’interno dei processi storici. Due date significative faranno da trait d’union: l’8 marzo, “Giornata internazionale della donna”, e il 17 marzo, “Anniversario dell’Unità d’Italia”. L'accostamento delle due celebrazioni consente di soffermarsi sulla storia d’Italia e sul valore del contributo delle donne alle cause sociali e civili, sulla memoria collettiva e sulla necessità di un racconto storiografico nazionale che non trascuri l’apporto femminile.

Intervengono Nicoletta Bazzano, docente dell’Università di Cagliari, dipartimento di Lettere Lingue e Beni culturali, e Anna Maria Isastia, già docente all’Università La Sapienza di Roma. Introducono Enrico Trogu, direttore dell’Archivio di Stato di Cagliari, e Marco Pignotti, docente dell’ateneo del capoluogo, dipartimento di Lettere Lingue e Beni culturali.

